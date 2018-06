Zapytają klientów o wymiary. Sieciówki chcą ujednolicić rozmiary ubrań w sklepach

Około 30 tysięcy dorosłych Brytyjczyków ma wziąć udział w badaniu przeprowadzonym przez największe firmy odzieżowe na Wyspach. Wszystko po to, by ujednolicić rozmiarówkę. Na podstawie wyników sieciówki stworzą bowiem tabelę rozmiarów odpowiadającą budowie mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. Dane zostaną pobrane za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Każda osoba będzie musiała podać podstawowe informacje na swój temat i wgrać dwa zdjęcia. Chęć udziału w ankiecie wyraziły takie marki jak New Look, River Island, Asos i Next. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

