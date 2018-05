Zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Rewolucyjny wynalazek naukowców sposobem na mgłę

Autonomiczne samochody to przyszłość, ale nawet one mają problem z gęstą mgłą. Z pomocą przychodzą naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, którzy opracowali specjalne lasery znacznie poprawiające bezpieczeństwo. Materiał programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

Sterowanie pojazdem w trudnych warunkach drogowych wiąże się z ograniczeniami i wyzwaniami. Szczególnie wymagające i niebezpieczne jest prowadzenie pojazdu w gęstej mgle. Dzięki grupie naukowców z Massachusetts Institute of Technology powstał system, który może okazać się odpowiednim rozwiązaniem na tego typu problemy.

Jest pomysł na obniżkę cen paliw na stacjach. "Skorzystają najmniej zamożni" Kukiz'15 składa w Sejmie projekt ustawy likwidującej opłatę paliwową. - Chc... zobacz więcej »

Rozwój samochodów

Zespół naukowców z MIT opracował bowiem sposób wizualizacji obiektów ukrytych we mgle tak gęstej, że ludzkie oko nie byłoby w stanie ich dostrzec. Mgła i związane z nią zagrożenia to jedne z głównych przeszkód stojących na drodze niezawodnych systemów nawigacji samochodów autonomicznych. Dlatego odkrycie naukowców z MIT może okazać się krokiem milowym na drodze rozwoju samoprowadzących się pojazdów.



Żeby przetestować swój system naukowcy włożyli do pudełka o długości 1 metra kilka przedmiotów. Następnie wypełnili pudełko gęstą, sztuczną mgłą. Na zewnątrz pudełka umieścili laser wpuszczający pulsacyjnie promienie świetlne do środka oraz kamerę sprawdzającą, ile czasu zajmuje powrót promieni po ich odbiciu się od przeszkód i mgły.



Okazało się, że system jest w stanie pokazywać przeszkody niewidoczne dla ludzkiego oka. Potrafi dostrzec obiekty z odległości niemal dwa razy większej niż obdarzony przeciętnym wzrokiem człowiek.

Jak działa?

Systemy opracowane dotąd zazwyczaj wypadały gorzej niż ludzki wzrok. Światło odbijające się od kropel wody we mgle skutecznie myliło elektronikę. System opracowany przez MIT sprawdza, w jaki sposób mgła najczęściej rozprasza światło.

Pozwala to na rozdzielenie surowych danych z kamery na dwie grupy: światło odbite przez przeszkody i światło odbite przez samą mgłę. Do mierzenia dystansu i odwzorowania otoczenia używane są jedynie dane z tej pierwszej grupy.