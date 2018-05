syriusz1

2018-05-30 08:55:23

Chodzę w tym co chce i co mi odpowiada bo ubieram się dla siebie. Komuś się mój strój nie podoba, do patrzenia nie zmuszam. Kreatorzy mody są dla osób, które nie mają własnego zdania co do ubierania się bądź mają jakieś kompleksy.