Rodzina myślała, że to szczeniak. Zamiast psa wyrósł im niedźwiedź

Parę lat temu pewna chińska rodzina przygarnęła szczeniaka. W całej historii nie byłoby może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że z malucha wyrósł ważący 200 kilogramów niedźwiedź. Zwierzę zabrała już policja i prawdopodobnie zostanie przetransportowane do najbliższego zoo. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

Szczeniak okazał się być azjatyckim niedźwiedziem czarnym, to gatunek zagrożony wyginięciem.

Rodzina Su z prowincji Yunnan w południowo-zachodnich Chinach tłumaczyła, że chciała oddać zwierzaka do zoo już wcześniej, ale ich starania rozbiły się o biurokrację. - Dopiero po kilku latach zdaliśmy sobie sprawę, że to niedźwiedź. Chcieliśmy wysłać go do zoo, ale odrzucono naszą propozycję, ponieważ nie mieliśmy aktu urodzenia zwierzęcia - powiedział opiekun zwierzęcia.



- Codziennie go myliśmy i karmiliśmy, podawaliśmy mu dwa wiadra makaronu i pudło owoców. Byliśmy z nim bardzo związani - wtórowała kobieta.

Mniejsza kara

Za nielegalne hodowanie dzikich zwierząt w Chinach grożą wysokie kary, ale lokalna policja podała, że w przypadku tej rodziny, będzie ona łagodniejsza.

- Biorąc pod uwagę fakt, że ci państwo nie wiedzieli, że przygarnęli niedźwiedzia, zdecydowaliśmy się nałożyć na tę rodzinę mniejszą grzywnę - powiedział Zhang Haibin, funkcjonariusz lokalnej policji.

Program "24 Godziny" od poniedziałku do piątku o godz. 21.00 na antenie TVN24 BiS.