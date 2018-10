Rekordowa liczba mandatów za granicą. Alarmujące statystyki dotyczące polskich kierowców

Po tragicznym w skutkach wypadku na Słowacji spowodowanym przez kierowców luksusowych samochodów z Polski, pojawia się pytanie o bezpieczeństwo i kulturę jazdy kierowców znad Wisły. Polacy coraz chętniej jeżdżą za granicę i niestety widać to w statystykach dotyczących mandatów drogowych, zwłaszcza za przekroczenie prędkości. O szczegółach w TVN24 BiS mówił Mateusz Walczak.

Polscy kierowcy w 2017 roku dostali milion mandatów z fotoradarów za granicą. Dla porównania w 2016 roku było to 897 tysięcy, a w 2015 roku - 53 tysięcy.

Najwięcej, bo 519 tysięcy mandatów zostało wystawionych w Niemczech. Na pozostałych miejscach znalazły się Francja - 140 tysięcy, Holandia - 134 tysięcy i Austria - 123 tysiące.

Wysokość mandatów

Jeśli chodzi o wysokość kar, jest się czego bać. W Niemczech za przekroczenie prędkości od 51-60 kilometrów na godzinę grozi nam mandat w wysokości 240 euro.

Jeszcze więcej możemy zapłacić we Francji.

Za przekroczenie prędkości o co najmniej 50 kilometrów na godzinę mandat może bowiem wynieść 1500 euro. Głębiej do portfela muszą również sięgnąć kierowcy, którzy złamią przepisy we Włoszech.

Za przekroczenie prędkości od 60 kilometrów w górę, grozi nam bowiem mandat w wysokości 3199 euro.