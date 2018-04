Pokojowe menu. Co zjedzą przywódcy obu Korei?

Poznaliśmy menu na spotkanie liderów Korei Północnej i Południowej. Przywódcom zostaną zaserwowane m.in. rosti, czyli szwajcarskie placki ziemniaczane i pieczona ryba piotrosz. Pierwsza z potraw jest ukłonem w stronę Kim Dzong Una, który spędził kilka lat w Szwajcarii. Druga to hołd dla Mun Dze Ina, który w młodości mieszkał w południowo-koreańskim portowym mieście Pusan. Piątkowe spotkanie przywódcy komunistycznej Korei Północnej i prezydenta Korei Południowej to trzeci w historii szczyt koreański. Jest on wynikiem nagłego zwrotu stanowiska Pjongjangu w sprawie rozbrojenia nuklearnego i rozpoczętej przez tamtejsze władze ofensywy dyplomatycznej. Materiał programu"24 Godziny".

