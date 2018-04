Po randce przestała odpisywać na wiadomości. Mężczyzna wysłał do niej rachunek za kolację

Po randce przestała odpisywać na wiadomości. Mężczyzna wysłał do niej rachunek

Amerykanka Amanda Burnett z Indianapolis wybrała się na randkę, za którą rachunek uiścił mężczyzna. Nie będzie jej jednak miło wspominać. Mężczyzna nie skradł jej serca, a gdy kobieta przestała odpowiadać na jego wiadomości, ten wysłał jej wezwanie do zapłaty. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

"Właśnie napisał do mnie facet, z którym kilka tygodni temu byłam na kolacji. Chce żebym oddała mu pieniądze za to, co zjadłam, bo przestałam odpisywać na jego wiadomości. Nie wytrzymam!" - napisała Amanda Burnett na swoim profilu na Twitterze. Post zyskał dużą popularność wśród internautów.

Mężczyzna do wiadomości dołączył rachunek, na którym jest lista tego, co kobieta zjadła w czasie randki. Kiedy Amanda nie zareagowała, ten napisał do niej ponownie. "Jeżeli chcesz uniknąć kary, radzę odpowiedzieć na prośbę o zwrot pieniędzy. Inaczej zgłoszę sprawę firmie windykacyjnej" - czytamy w wiadomości udostępnionej przez kobietę.

Kto ma w tej sprawie rację? Okazuje się, że pytanie "Kto powinien płacić za randkę?" to jedno z najczęściej wpisywanych zagadnień w wyszukiwarce Google. Tymczasem zgodnie z zasadami savoir vivre'u na pierwszej randce płaci ten, kto zaprasza.

