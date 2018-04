Piloci przemęczeni i wypaleni. Czy pasażerowie mogą czuć się bezpiecznie?

Brytyjscy piloci nie radzą sobie z emocjami, a co piąty z nich odczuwa skrajne wypalenie zawodowe - wynika z najnowszych badań Eindhoven University of Technology. Badania pokazują również, że trzy czwarte z nich jest przemęczonych i myślami poza pracą. A to rodzi niebezpieczeństwo dla podróżnych. Więcej w programie "24 godziny" w TVN24 BiS.

Program "24 Godziny" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 BiS o godz. 21.00.