Pierwsze śmiertelne potrącenie przez auto autonomiczne

Foto: Reuters Foto: Autonomiczne auto należące do firmy Uber potrąciło kobietę w mieście Tempe w Arizonie

Kobieta, która w niedozwolonym miejscu przechodziła przez jezdnię została potrącona przez autonomiczne auto Ubera. Do wypadku doszło w mieście Tempe w Arizonie. 49-latka została przewieziona do szpitala, ale nie udało się jej uratować. Sprawę badają już specjaliści z Rady Bezpieczeństwa Transportu. Takie zdarzenie może znacząco opóźnić wdrażanie autonomicznych pojazdów do codziennego użytku. Uber z powodu wypadku zawiesił wszystkie testy takich samochodów, prowadzone w USA i Kanadzie. Materiał programu "24 Godziny" TVN24 BiS.

