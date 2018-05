Owce i kozy zastąpią kosiarki. Rzym szuka oszczędności

Jest wiele sposobów, by obciąć wydatki, jednak ten pomysł włoskich władz zaskoczył wszystkich. W rzymskich parkach pracowników z kosiarkami mają zastąpić owce i kozy. Obecność tych zwierząt na terenach zielonych w mieście ma rozwiązać problem kosztownego koszenia trawy i braku personelu. I choć brzmi to irracjonalnie, podobne rozwiązania stosują już inne miasta. Ale rzymska opozycja ironizuje, że teraz burmistrz Virginia Raggi do zwalczania komarów zaangażuje gekony. Materiał programu "24 Godziny".

Program "24 Godziny" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 BiS o godz. 21.00.