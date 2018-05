Ochrona przyrody to fikcja. Alarmujące doniesienia naukowców

Parki narodowe, rezerwaty, strefy ochronne - na świecie powstało bardzo dużo miejsc, które formalnie znajdują się pod ochroną. To oznacza, że człowiek sam sobie zakazał ingerowania w to, co stworzyła natura. Jak się jednak okazuje w wielu przypadkach to fikcja. Australijscy naukowcy z Uniwersytetu w Queensland sprawdzili, że ponad blisko jedna trzecia miejsc objętych ochroną jest degradowanych działalnością człowieka. W wielu takich miejscach budowane są drogi i inna infrastruktura albo prowadzona jest wycinka lasów. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

