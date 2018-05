Niezwykła oferta pracy. "Wystarczy, że żyjesz i umiesz patrzeć w telewizor"

Hostel w miejscowości Cluj podbił internet nietypową ofertą pracy. Od kandydatów nie wymagano praktycznie niczego. „Istnieje ryzyko, że twój spokój kilka razy na dzień zakłócą różni ludzie, którzy będą chcieli ci dać pieniądze w zamian za klucz do pokoju” – głosiła zamieszczona informacja. Ogłoszenie to dowód wielkiej desperacji pracodawców branży turystycznej w Rumunii, którzy cierpią na wielki niedobór rąk do pracy. Powodem jest między innymi emigracja po przystąpieniu tego kraju do Unii Europejskiej. Wspomniane ogłoszenie, choć zrobiło furorę, to stało się raczej internetową ciekawostką. O tym, by okazało się skuteczne – na razie nie wiadomo.

Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.