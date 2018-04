Foto: "Nie" dla robotów do zabijania | Video: "Nie" dla robotów do zabijania

Foto: "Nie" dla robotów do zabijania | Video: "Nie" dla robotów do zabijania

Pracownicy Google’a zaapelowali do kierownictwa firmy o zaprzestanie prac nad projektem, który pomaga identyfikować cele dronom, w przyszłości także tym autonomicznym. Projekt jest prowadzony na zlecenie Pentagonu. List w sprawie zaniechania tych prac podpisało około 10 procent amerykańskich pracowników firmy. Z kolei naukowcy z kilkudziesięciu krajów wzywają do bojkotu południowokoreańskiego Instytutu KAIST, który przy współpracy z przemysłem zbrojeniowym pracuje nad wykorzystaniem robotów w trakcie wojny. To kolejne ostrzeżenia przed tworzeniem autonomicznych technologii, które mają być wykorzystywane do zabijania. Materiał programu "24 Godziny".

Program "24 Godziny" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 BiS o godz. 21.00.