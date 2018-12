Najgorsze hasła 2018 roku. Kilka nowości w czołówce rankingu

"123456" to najgorsze hasło informatyczne 2018 roku, które niestety wciąż jest stosowane przez tysiące ludzi na świecie. Tak przynajmniej wynika z danych opublikowanych przez firmę SplashData. Na drugim miejscu znalazło się hasło "password". Podium uzupełnia ciąg cyfr "123456789". W tegorocznym zestawieniu jest też kilka nowości, jak choćby hasło "donald", które sklasyfikowano na 23. pozycji.

Eksperci ds. bezpieczeństwa w sieci z firmy SplashData już po raz kolejny opublikowali listę 100 najgorszych haseł. Przeanalizowali ponad pięć milionów haseł złamanych przez hakerów w 2018 roku i po raz kolejny potwierdzili, że spora część się powtarza.

Tegoroczną listę już piąty rok z rzędu otwiera ciąg cyfr "123456".

Polski sklep internetowy ofiarą hakerów. "Zmień hasło do swojego konta" "Doszło do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych: adresu e-mail, nume... zobacz więcej » Splash Data szacuje, że prawie 10 procent internautów wykorzystało co najmniej jedno z 25 najgorszych haseł na tegorocznej liście, a prawie 3 proc. korzystało z najgorszego hasła, czyli "123456".

Jak się chronić?

Zdaniem ekspertów dobre hasło powinno zawierać co najmniej 12 znaków, w tym małe i duże litery, znaki specjalne i cyfry. Można też posłużyć się trikiem, np. zamieniać literkę "e" na liczbę "3" albo literkę "b" na liczbę "8". W ten sposób proste hasło może stać się nieco bardziej skomplikowane.

Warto pamiętać też o częstym zmienianiu haseł do wszystkich kont, co może spowodować ograniczenie szkód, jakich mogą dokonać hakerzy.

Nie korzystajmy też wszędzie z tych samych haseł, co niestety jest dość powszechną praktyką. Nie ma co się dziwić. Jest to wygodniejsze i mamy mniej słów do zapamiętania. Ale te same nazwy użytkownika i hasła zwiększają podatność na cyberatak. Jeżeli przestępca złamie twoje hasło na jednej stronie, może spróbować tej samej kombinacji na innej.

Lista 25 najgorszych haseł 2018 roku (w nawiasie pozycja w poprzednim rankingu):

1. 123456 (1.)

2. password (2.)

3. 123456789 (6.)

4. 12345678 (3.)

5. 12345 (5.)

6. 111111 (nowość w pierwszej setce najgorszych haseł)

7. 1234567 (8.)

8. sunshine (nowość)

9. qwerty (4.)

10. iloveyou (10.)

11. princess (nowość)

12. admin (11.)

13. welcome (12.)

14. 666666 (nowość)

15. abc123 (15.)

16. football (9.)

17. 123123 (17.)

18. monkey (13.)

19. 654321 (nowość)

20. !@#$%^&* (nowość)

21. charlie (nowość)

22. aa123456 (nowość)

23. donald (nowość)

24 password1 (nowość)

25 qwerty123 (nowość)

