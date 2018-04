"Myślałem, że to żart". Schodek do pociągu na niemieckiej stacji

"Myślałem, że to żart". Zaskakujący widok na niemieckiej stacji

Mobilna platforma wspomagająca - to nowy termin, który pojawił się w niemieckiej kolei. Mowa o drewnianym schodku, który jest konieczny, by pasażerowie niemieckiej kolei mogli bezpiecznie opuścić pociąg i stanąć na peronie na dworcu w Wissingen. Stąd dodatkowy obowiązek konduktorów. - Początkowo myślałem, że to żart - mówi jeden z pasażerów. Peron jest za niski o 12 centymetrów. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

