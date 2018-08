"Media społecznościowe mogą wyrządzić wiele złego". Melania Trump chce walczyć z cyberprzestępcami

Melania Trump zapowiada walkę z cyberprzestępcami. Przede wszystkim zależy jej na bezpieczeństwie dzieci w sieci. - We współczesnym społeczeństwie na całym świecie media społecznościowe są nieodłącznym elementem życia dzieci. Media społecznościowe mogą mieć wiele pozytywnych aspektów, ale mogą również wyrządzić wiele złego, gdy nie są używane w odpowiedni sposób - powiedziała Pierwsza Dama USA podczas wystąpienia na szczycie do spraw walki z cyberprzemocą w Rockville. Przypomnijmy, że Melania Trump w maju zainicjowała program "Be Best", który ma się koncentrować na tym, by chronić najmłodszych przed złym wpływem internetu. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

