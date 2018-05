Masowa turystyka zagrożeniem dla klimatu

Turyści przyczyniają się do emisji CO2 w dużo większym stopniu niż sądzono. Badania opublikowane w magazynie "Nature Climate Change" pokazały, że podróżowanie w celach wypoczynkowych to aż 8 proc. całej światowej produkcji dwutlenku węgla. Dotąd szacowano, że to około 3 procent. Analiza oparta jest o dane dotyczące emisji CO2, związanej z pracą silników samolotów, statków czy samochodów, ale też zsumowano całą emisję z produkcji tego, co jest potrzebne turystom podczas wypoczynku. O szczegółach w programie "24 Godziny" mówił Mateusz Walczak.

