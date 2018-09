Ma 99 lat i nadal pracuje. "Nie przywykłam do siedzenia w domu"

Wiek emerytalny to dla Callie Terrell pojęcie abstrakcyjne. Fryzjerka z Memphis w stanie Tennessee ma 99 lat i ciągle obsługuje klientów. Jak sama mówi, sekretem jej długowieczności jest właśnie praca. - Nie przywykłam do siedzenia w domu. Pracowałam z ludźmi i robiłam tak dużo ekscytujących rzeczy, że nie mogę spędzać starości jak inni. Muszę żyć i robić to, co mnie cieszy - podkreśla. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

