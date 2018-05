Kwietniki zamiast samochodów? Kierowcy niezadowoleni

Jak zachęcić ludzi do rezygnacji z parkowania aut w zatłoczonych centrach miast? Próbę rozwiązania problemu przygotowały władze Hagi, wspólnie z aktywistami na rzecz ekorozwoju. Zaproponowano mieszkańcom, którzy mają uprawnienia wjazdu do ścisłego centrum, by przenieśli auta z ulic na parking na obrzeżach miasta, a na miejscu samochodów zorganizowali na przykład ogródki.

Argumentowano, że samochody przez większość czasu i tak stoją zaparkowane i zajmują przestrzeń publiczną. Ze statystyk, na które powołują się władze Hagi, wynika, że samochody w ruchu są tylko przez 5 proc. swojego "życia". Mieszkańcom inicjatywa władz nie przypadła do gustu. Materiał programu "24 Godziny".

Program "24 Godziny" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 BiS o godz. 21.00.