Kibice jak sędziowie. Też zobaczą powtórki sytuacji z użyciem VAR

FIFA zdecydowała, że kibice oglądający w Rosji mecze mistrzostw świata będą mogli zobaczyć na stadionowych ekranach powtórki sytuacji, w których interweniuje dodatkowy sędzia mający dostęp do systemu VAR. To odpowiedź FIFA na głosy krytyki względem powtórek wideo. Kibice niecierpliwią się, gdy gra jest wstrzymywana, często nie wiedzą, co jest powodem przerwy. Nie dla wszystkich jest też zawsze jasne, jaka jest ostateczna decyzja sędziego. O tym, jak działa VAR opowiadaliśmy w programie "24 Godziny".

Program "24 Godziny" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 BiS o godz. 21.00.