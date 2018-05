Intratny powrót legendy. Sprzedaż singli Abby wystrzeliła

Po zapowiedzi, że zespół Abba w oryginalnym składzie nagra dwie nowe piosenki, sprzedaż dawnych singli wzrosła w USA o 57 procent. Z kolei płyta z największymi przebojami szwedzkiego zespołu wróciła do zestawienia TOP200, publikowanego od lat przez amerykański magazyn muzyczny "Billboard". W programie "24 Godziny" o szczegółach mówił Mateusz Walczak.

To nie pierwszy intratny powrót dawnych gwiazd muzyki. Opłacił się też powrót Guns N’ Roses. Wspólne koncerty Slasha, Axla Rose'a i kolegów dały zysk na poziomie 230 milionów dolarów.

Fani tłumnie przychodzili też na koncerty Black Sabbath, gdy obok siebie stanęli znów Ozzy Osbourne i Tony Iommi.

Wielkie pieniądze mogą zarobić, jeśli wrócą do wspólnych występów, wokalistki tworzące Spice Girls. Fani liczą też i zapewne wiele by zapłacili za to, by znów ujrzeć razem grupę Oasis, a nadzieje na to ożyły wraz z doniesieniami o ociepleniu relacji między skłóconymi od lat braćmi Gallagherami.

