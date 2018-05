Deweloper na wojnie z 86-latkiem. "Co ja zrobię z tymi milionami?"

W belgijskiej miejscowości Bredene deweloper toczy wojnę z 86-latkiem. W miejscu, w którym mieszka, miał powstać blok, jednak mężczyzna odmawia sprzedaży swojej nieruchomości. W efekcie nowy budynek powstaje tuż przy domku jednorodzinnym. - Wiele osób chce kupić od nas dom, ale po co mam to robić? Mogą oferować, ile chcą, ale w moim wieku co ja zrobię z tymi milionami? Przecież my z żoną niedługo umrzemy - powiedział. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.

