"Cichy zabójca" na sklepowych półkach. Eksperci alarmują

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyeliminowanie w ciągu najbliższych pięciu lat sztucznych tłuszczów trans, dotąd powszechnie stosowanych w przemyśle spożywczym. Powstają one przez utwardzenie tłuszczów roślinnych. Tłuszcze trans są tanie i pozwalają znacznie przesunąć datę przydatności do spożycia produktów. Znajdują się m.in. w czipsach, słodyczach, zupach w proszku. Ale jednocześnie są źródłem złego cholesterolu, przyczyniają się do chorób układu krążenia i, jak szacuje WHO, odpowiadają za śmierć pół miliona ludzi rocznie. O szczegółach w programie "24 Godziny" opowiadał Marcin Masewicz.

