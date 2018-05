Chińczycy zbudowali drugie London Eye

W Chinach w Weifang, na północnym wschodzie kraju powstało "Oko Zatoki Pohajskiej", które przypomina London Eye. Jednak chińska budowla jest o 10 metrów większa od brytyjskiej - ma 145 metrów wysokości, a jego pełny obrót trwa około 30 minut. Na kole umieszczono 36 kabin, każda może pomieścić do 10 ludzi. W odróżnieniu od londyńskiej konstrukcji, nie porusza się całe koło, ale kapsuły krążą po jego obwodzie na specjalnych szynach. W kabinach jest telewizja, wifi, ładowarki do telefonów. Młyn ma podwójny system zasilania, co ma zmniejszyć ryzyko awarii. Materiał programu "24 Godziny" TVN24 BiS.

Program "24 Godziny" od poniedziałku do piątku o 18.00 i 21.00 na antenie TVN24 BiS.