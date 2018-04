Chciały pomóc, sędzia zabronił. Tradycja ważniejsza niż zdrowie

Gdy 66-letni burmistrz miasta Maizuru w Japonii zasłabł podczas zawodów sumo, na pomoc pospieszyły także kobiety-ratowniczki. Zostały one jednak zatrzymane przez sędziego, który poprosił je o opuszczenie ringu. Zgodnie z tradycją areny sumo to święte miejsca i kobiety nie mają na nie wstępu. Zachowanie sędziego spotkało się z ostrą krytyką komentatorów sportowych i internautów. Wkrótce po zajściu przewodniczący związku sumo przeprosił za całą sytuację, mówiąc, że sytuacja została błędnie oceniona. Burmistrz miał udar i trafił do szpitala. Jego stan jest stabilny. Materiał programu "24 Godziny".

