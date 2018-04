Automat, który drukuje odpowiednio długie historie. Ma zachęcić do czytania

Foto: Automaty stworzył francuski start-up | Video: Maszyna, która drukuje coś do czytania

Częściej niż do książki zaglądamy do smartfona, częściej niż powieści czytamy posty naszych znajomych. Czy w erze telefonów komórkowych jest miejsce na lekturę literatury? Zdaniem regularnie czytających tak, a dla tych sceptycznych powstają specjalne urządzenia, które mogłyby ich przekonać. Jednym z nich jest automat drukujący opowiadania o długości dostosowanej do ilości wolnego czasu. Materiał programu "24 Godziny".

