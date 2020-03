- Najtrudniejsze jest z tekstu wyciągnąć los człowieka, bo przecież to zawsze jest jakaś opowieść o człowieku - przetworzona przeze mnie, moje obserwacje, moją wyobraźnię - mówił w programie "Ostatnie piętro" na antenie TVN24 BiS aktor i reżyser Jerzy Stuhr. - Dopiero z tego koszyka wyciągam postać. To jest bardziej chyba z psychologią związane niż z literaturą. Po latach to widzę. Bardziej musiałem uczyć się psychologii, reakcji ludzkich, emocji, doznań - dodał w rozmowie z Michałem Sznajderem. czytaj dalej »