Początek roku jest wyjątkowy dla niemieckich podatników. Jak podaje "The Financial Times", zegar zadłużenia w Berlinie cofa się po raz pierwszy od ponad 20 lat od jego zawieszenia.

Uruchomiony przez niemieckie Stowarzyszenie Podatników (BdSt) zegar został przeprogramowany 1 stycznia tego roku, aby uwzględniać nowe plany budżetowe na poziomie federalnym i komunalnym. Doprowadziło to do sytuacji, w której stan zadłużenia zmniejsza się obecnie o 78 euro na sekundę.

Dla porównania, w 2009 roku, czyli tuż po światowym kryzysie, zegar długu przeciętnego Niemca zwiększał się aż o 4440 euro na sekundę.

Obecnie dług publiczny Niemiec wynosi 1,98 bln euro.

Zrównoważony budżet

Zegar jest utrzymywany przez niemieckie Stowarzyszenie Podatników i znajduje się w widocznym miejscu Berlina. Jeszcze w ubiegłym tygodniu jego jaskrawo-czerwone cyfry stanowiły ostrzeżenie przed pogarszającą się sytuacją Niemiec pod względem długu publicznego. Od czerwca 1995 roku, kiedy ustawiono licznik, zadłużenie per capita wzrosło z 12 830 euro do 23 827 euro obecnie.

Brytyjski dziennik wskazuje jednak, że od 2014 roku nastąpił zwrot w finansach publicznych kraju. Rozkwitająca gospodarka Niemiec w ciągu kolejnych czterech lat ma doprowadzić do zwiększenia nadwyżki budżetowej do poziomu przekraczającego 30 miliardów euro, co w efekcie może skończyć się nawet obniżeniem podatków.

"The Financial Times" podkreśla, że poprawa sytuacji finansów publicznych to zasługa federalnych i komunalnych ministrów finansów.

Reiner Holznagel, prezes BdSt, powiedział, że Niemcy są "na dobrej drodze" do zrównoważenia budżetu, ale nalega, aby politycy nie osiadali na laurach i podejmowali dalsze wysiłki na rzecz poprawy sytuacji finansowej. Zwrócił bowiem uwagę, że mimo pojawiających się raportów o nadwyżkach, Niemcy nie spełniają "nawet kryteriów z Maastricht".

Holznagel domaga się między innymi podjęcia dalszych działań w celu ograniczenia długu, a także zwiększenia wskaźnika inwestycji.

O organizacji

BdSt zostało założone w 1949 roku i pełni rolę swego rodzaju lobby dla większej przejrzystości finansów publicznych. Stowarzyszenie zrzesza około 250 tysięcy niemieckich podatników.

Oprócz zarządzania zegarem zadłużenia, BdSt jest znane z dokumentowania marnotrawstwa pieniędzy wydawanych przez instytucje publiczne.