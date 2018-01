Wprowadzenie od 1 stycznia w sklepach we Włoszech odpłatnych torebek biodegradowalnych na owoce i warzywa zmieniło zwyczaje konsumentów - wynika z sondażu. Włosi nie chcą więcej płacić, wybierają opakowane produkty i zakupy na targu, gdzie torby są papierowe.

We włoskich sklepach i supermarketach od nowego roku trzeba płacić także za zrywane, cienkie biodegradowalne woreczki, do których wkłada się owoce i warzywa przed ich zważeniem. Torebka kosztuje zazwyczaj 1-2 eurocenty.



W związku z protestami klientów i licznymi próbami ominięcia dodatkowej opłaty tamtejsze ministerstwo środowiska ogłosiło, że można przynosić na zakupy swoje torebki, pod warunkiem, że nie będą używane. Korekta ta, jak się zauważa, była konieczna, bo w handlu doszło do chaosu. Niektórzy, aby nie płacić za woreczek, ważyli osobno każde jabłko i przylepiali na nie cenę.

Zmiany w handlu