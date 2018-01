Odtwórz: Wątpliwości, co do porozumienia po I fazie negocjacji brexitu

Przedstawiciele rządu Wielkiej Brytanii przeprowadzili nieformalne rozmowy ws. przystąpienia kraju do zrzeszającej 11 państw azjatyckich Transpacyficznej Umowy o Wolnym Handlu (TPP), co ma pobudzić brytyjski eksport po brexicie - podaje w środę "Financial Times".

Projekt ten przygotowany został przez resort handlu międzynarodowego ministra Liama Foxa; jeśli plan wejdzie w życie, Wielka Brytania będzie pierwszym państwem spoza Azji, które dołączy do TPP - pisze brytyjski dziennik.

Ważna inicjatywa

Zdaniem "FT" pomysł ten przyczyniłby się do "odświeżenia bardzo ważnej inicjatywy administracji (prezydenta USA) Baracka Obamy", z której jego następca Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone w styczniu 2017 roku. Jednak wyrównanie strat na rynku Unii Europejskiej przez zwiększenie brytyjskiego eksportu do Azji może być trudne, bowiem "stosunki handlowe Zjednoczonego Królestwa z krajami TPP wypadają blado w porównaniu z obecnymi relacjami z krajami Unii" - ocenia dziennik.



Do 11 krajów TPP Wielka Brytania wysłała w 2016 roku tylko 1,6 proc. swych towarów eksportowych, podczas gdy wymiana handlowa z samymi Niemcami odpowiada za 11 proc. brytyjskiego eksportu - przypomina "FT".



TPP miała być, według wstępnego zamysłu, "platformą regionalnej integracji gospodarczej", a nie grupą, która może przyjmować również państwa europejskie, ale niektóre kraje zrzeszone w tej unii chętnie przyjmą członka należącego do G7 - wyjaśnia "FT".

Mniejsze bariery

Dziennik przypomina też, że TPP, która obniża bariery handlowe w regionie Pacyfiku, miała być ekonomiczną podstawą umocnienia strategicznej obecności USA w Azji.



Brytyjska opozycja skrytykowała zabiegi rządu o przyłączenie Wielkiej Brytanii do TPP, nazywając to "objawem desperacji" i - jak powiedział były przywódca Liberalnych Demokratów Tim Farron - próbą zamiany "rynku, który jest za progiem, na inny, mniejszy i leżący na drugim końcu świata" - cytuje "FT".



Dziennik zwraca też uwagę, że Wielka Brytania zgodnie z prawem nie może podpisać żadnej umowy handlowej, zanim nie wyjdzie z UE, co ma nastąpić w marcu 2019, a niektórzy przedstawiciele azjatyckiej unii handlowej uważają, że Londyn zabiera się za rozmowy w tej sprawie "zdecydowanie za wcześnie".

Odpowiedź ministra

Brytyjski minister handlu międzynarodowego Liam Fox po doniesieniach "FT" wydał oświadczenie, w którym napisał, że obecnie jest za wcześnie na to, by Wielka Brytania starała się o przyjęcie do Transpacyficznej Umowy o Wolnym Handlu (TPP).



Fox powiedział, że nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała unia państw azjatyckich i czy okaże się sukcesem, a więc Wielka Brytania nie może jeszcze zabiegać o przystąpienie do takiego porozumienia.



Dodał też, że Wielka Brytania chce być krajem otwartym, a zatem nie wyklucza zawarcia porozumień handlowych w przyszłości. - Zachowamy otwarty umysł i będziemy chcieli rozmawiać z naszymi globalnymi partnerami handlowymi - oznajmił.