Na niektórych lotniskach w Stanach Zjednoczonych doszło w poniedziałek (we wtorek nad ranem naszego czasu) do awarii komputerów obsługujących przyloty międzynarodowe. Awaria trwała około dwie godzin, a pasażerowie zostali narażeni na dłuższe niż zwykle oczekiwanie - podał Reuters.

Awaria rozpoczęła się około godziny 7.30 EST (00.30 GMT) czyli o 1.30 naszego czasu. Problem został rozwiązany około 9.30 EST (02.30 GMT) czyli o 3.30 naszego czasu.

Jak odnotowuje Reuters, pasażerowie zamieszczali na mediach społecznościowych zdjęcia obrazujące długie kolejki na międzynarodowym lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku oraz porcie Atlanta - Hartsfield-Jackson.

Oprócz tych dwóch portów, o problemach informowało też lotniska w Denver oraz Miami. To ostatnie podziękowało pasażerom za cierpliwość.

Operations returning to normal as @CustomsBorder computer issue resolved. Issue affected other US airports. Thanks for your patience.

— Miami Int\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'l Airport (@iflymia) 2 stycznia 2018