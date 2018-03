Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował w środę do prezydenta USA Donalda Trumpa "o powrót do rozmów" między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w sprawie handlu. Amerykański prezydent w ubiegłym tygodniu podpisał rozporządzenie nakładające cła na stal i aluminium. Bruksela protestuje przeciwko tej decyzji i zapowiada cła na wybrane produkty ze Stanów Zjednoczonych.

W środę Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował do Donalda Trumpa o powrót do rozmów w sprawie ceł. "Panie prezydencie, czyń handel, nie wojnę" - napisał Tusk na Twitterze, zwracając się do Trumpa (w oryginale "Make trade, not war, Mr President").

Instead of trade war, we should go back to EU-US trade talks now. — Donald Tusk (@eucopresident) March 14, 2018

Przewodniczący Rady Europejskiej odniósł się także do tej kwestii w trakcie konferencji prasowej w Helsinkach, gdzie spotkał się z premierem Finlandii.

- Kiedy prezydent skarży się na zbyt wiele ceł między Unią Europejską a USA, mogę go zrozumieć. Też jesteśmy z tego niezadowoleni - powiedział Donald Tusk. - Właśnie dlatego kilka lat temu rozpoczęliśmy negocjacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Powinniśmy teraz powrócić do tych rozmów. Panie prezydencie, czyń handel, nie wojnę - dodał.

"Przygotowujemy środki zaradcze"

Z kolei unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici poinformował we wtorek, że ministrowie finansów krajów Wspólnoty są jednomyślni, jeśli chodzi o podejście Unii Europejskiej do amerykańskich ceł na stal i aluminium.



- Żałujemy, że te środki zostały wprowadzone. Przygotowujemy środki zaradcze i ochronne - podkreślił komisarz. Jego zdaniem, Bruksela musi mieć stanowczą, proporcjonalną i wspólną odpowiedź na decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Amerykańskie cła

Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie nakładające cła na import stali w wysokości 25 proc., a aluminium - 10 proc. Wyroby z Kanady i Meksyku nie będą obarczone nowym podatkiem do czasu zakończenia renegocjacji układu handlowego NAFTA (North American Free Trade Agreement).



Partnerzy handlowi USA, w tym UE, zagrozili wprowadzeniem własnych taryf odwetowych i zgłoszeniem wniosku o wszczęcie postępowania wobec USA do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Komisja Europejska przygotowała listę towarów z USA, które w razie wprowadzenia ceł będą objęte restrykcjami ze strony Brukseli. Wartość tego importu z USA do UE wynosi 2,8 mld euro i obejmuje towary przemysłowe i rolnicze.

Wprowadzając cła, prezydent USA powołał się na przepis z 1962 roku, który pozwala mu na ograniczenie importu i nałożenie ceł, jeśli przemawia za tym bezpieczeństwo narodowe.