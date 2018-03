Trump: wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania

Prezydent USA Donald Trump, który zapowiedział wprowadzenie ceł na stal i aluminium, napisał w piątek na Twitterze, że "wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania". Eksperci ostrzegają przed retorsjami partnerów handlowych USA i wojną handlową. Decyzję Waszyngtonu skrytykowała Komisja Europejska.

Trump zapowiedział w czwartek, że wprowadzi w przyszłym tygodniu cła na import stali i aluminium. Ma to pomóc amerykańskim firmom, które - według prezydenta - ucierpiały przez niesprawiedliwe umowy handlowe.

Ropa naftowa słabo kończy tydzień. Boi się łupków i Trumpa Ropa w USA słabo zakończy ten tydzień - staniała już o 4,1 procent. Na rynkach p... zobacz więcej » Import stali ma być objęty podatkiem w wysokości 25 proc., a aluminium - 10 proc.

- Przemysł stali i aluminium zobaczy dużo dobrych zmian - powiedział prezydent zgromadzonym w Białym Domu przedstawicielom tych branż. - Po raz pierwszy od długiego czasu będziecie mieli ochronę i odbudujecie wasz przemysł (...). Tylko o to proszę. Musicie odbudować swój przemysł - dodał Trump.



Wzrost produkcji stali i aluminium za granicą spowodował spadek ich cen, co zaszkodziło amerykańskim producentom. Resort handlu uznał obecną sytuację za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Krytycy prezydenta ostrzegają, że nowe cła doprowadzą do eskalacji i tak już sporych napięć w relacjach z Chinami i innymi partnerami handlowymi USA.

Prezydent odpowiedział na te głosy w piątek na Twitterze. "Gdy kraj (USA) traci wiele milionów dolarów na handlu z niemal każdym krajem, z którym prowadzi interesy, wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania!" - napisał.



"Przykład - gdy tracimy 100 mld dolarów (w handlu) z pewnym krajem (...) nie handlujmy więcej i wygramy na dużą skalę. To łatwe!" - napisał dalej Trump.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 marca 2018