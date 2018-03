Prezydent USA Donald Trump zasugerował w poniedziałek na Twitterze, że tylko podpisanie "nowej i uczciwej" umowy o wolnym handlu z Kanadą i Meksykiem (NAFTA) może zagwarantować tym dwóm krajom wyłączenie z ceł na import stali i aluminium. Tymczasem Komisja Europejska ponownie ostrzegła, że podejmie działania odwetowe, jeśli europejskie interesy zostaną naruszone przez wprowadzenie ceł.

"Mamy duże deficyty handlowe z Meksykiem i Kanadą. NAFTA, która jest właśnie renegocjowana, była dla USA złym układem. (Spowodowała) masową relokację firm i miejsc pracy. Taryfy na stal i aluminium zostaną zniesione wyłącznie, jeśli podpisana zostanie nowa i uczciwa NAFTA" - napisał Trump na Twitterze.

We have large trade deficits with Mexico and Canada. NAFTA, which is under renegotiation right now, has been a bad deal for U.S.A. Massive relocation of companies & jobs. Tariffs on Steel and Aluminum will only come off if new & fair NAFTA agreement is signed. Also, Canada must..

