Analitycy Saxo Banku, jak co roku, zaprezentowali "szokujące prognozy" na 2018 rok. To jedyne niewiążące pomysły analityków, dotyczące wystąpienia mało prawdopodobnych wydarzeń.

Duński Saxo Bank co roku przedstawia "10 szokujących prognoz". Także na 2018 rok analitycy banku pokusili się o zarysowanie niezwykle odważnych wizji, które przewidują między innymi duże zawirowania na rynkach akcji, recesję w USA, wzmocnienie pozycji Chin czy "przebicie szklanego sufitu" przez kobiety.

Szokujące prognozy

Analitycy Saxo Banku podejrzewają, że amerykańskie wyboru w 2018 roku upłyną wśród populistycznych haseł. Szokujący scenariusz zakłada, że brak dyscypliny budżetowej doprowadzi do spadku dochodów, a USA pogrążą się w recesji. W tym wypadku FED może zostać oskarżony o słabe wyniki a Departament Skarbu nada sobie nadzwyczajne uprawienia.

W 2018 roku bitcoin osiągnie swój szczyt przebijając próg 60 tysięcy dolarów. Jednak później kurs wirtualnej waluty spadnie do poziomy 1000 dolarów - wynika z kolejnej prognozy. Będzie to skutek ograniczenia handlu kryptowalutami przez Rosję i Chiny.



Miniony rok był pełen napięcia między wschodnią a zachodnią Europą. Analitycy Saxo Banku nie wykluczają, że w tym roku te napięcia jeszcze się nasilą. Nową siłą w konflikcie może okazać się austriacki kanclerz Sebastian Kurz, który może przyłączyć się do Grupy Wyszehradzkiej nawiązując do historii Cesarstwa Austro-Węgierskiego.