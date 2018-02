Najpotężniejsza na świecie rakieta Falcon Heavy prywatnej amerykańskiej firmy SpaceX pierwszy raz w historii wystartowała z powodzeniem z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie. Na pokładzie maszyny jest sportowy samochód firmy Tesla. Szefem zarówno SpaceX jak i Tesli jest miliarder i wizjoner Elon Musk. Jego sylwetkę w TVN24 BiS przedstawił Łukasz Kijek.

- Wciąż dociera do mnie wszystko to, co się stało, bo cały czas nie mogę w to uwierzyć - mówił Musk na konferencji po starcie Falcon.

Już w 2010 roku szef Tesli został uznany przez magazyn "Times" jednym ze 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Przez kilkanaście lat swojej kariery pracował na takie określenie.

Miliarder wyśle auto na Marsa. "Czerwony samochód dla Czerwonej Planety" Na wtorek zaplanowano pierwszy lot rakiety Falcon Heavy. Zabierze ona na pokład... zobacz więcej » Urodził się 28 czerwca 1971 roku w Republice Południowej Afryki, ale już w wieku 17 lat wyemigrował do Kanady. Jednak i w tym kraju nie mieszkał długo, bo w latach 90. na studia wyjechał do USA.

Pierwsze pieniądze

Swoją pierwszą prostą grę komputerową zaprogramował w wieku 12 lat. Natomiast pierwszym prawdziwym biznesem, w który się zaangażował, było przedsiębiorstwo Zip2. W cztery lata od założenia zostało sprzedane za 307 mln dolarów w gotówce i 34 mln dolarów w opcjach.

Kolejną firmą, którą współtworzył, był X.com, dziś znany jako PayPall.

W 2002 roku Musk założył przedsiębiorstwo, zajmujące się projektowaniem i konstruowaniem rakiet nośnych dla pojazdów kosmicznych - Space Exploration Technologies (SpaceX), którego obecnie jest dyrektorem generalnym i technicznym.

Pierwszą opracowaną rakietą był Falcon 1, wystrzelony po raz pierwszy 24 marca 2006 roku. We wrześniu 2009 r. jako pierwsza prywatna rakieta w historii Falcon 1 umieścił satelitę na orbicie Ziemi.

Myśleli, że widzą UFO. Elon Musk wywołał panikę Start rakiety Falcon 9 produkowanej przez firmę SpaceX spowodował, że wielu Amer... zobacz więcej » Celem Muska jest zmniejszenie kosztów lotów w kosmos oraz zaprojektowane pojazdu, który będzie woził ludzi na Marsa. Miliarder stwierdził też, że kolonizacja Marsa mogłaby uchronić gatunek ludzki przed wyginięciem.

Elektryczne auta

Musk jest jednym ze współzałożycieli Tesli, która mimo małej obecnie zyskowności, inwestuje w budowę aut elektrycznych. Również głównym inwestorem i członkiem zarządu przedsiębiorstwa SolarCity, produkującego ogniwa fotowoltaiczne. Firma została przejęta przez Teslę, bo główną motywacją badań w SolarCity, podobnie jak w Tesli, jest przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu.

Kolejną wizją Muska, która ma ułatwić życie, jest Hyperloop. W 2013 r. Musk zaprezentował propozycję nowej formy komunikacji, która miałaby umożliwiać podróże na 500-kilometrowej trasie 30 minut szybciej niż samolotem.

Majątek Muska jest szacowany na 20 mld dolarów. Sam Musk mówi, że jest pracoholikiem i pracuje 100 godzin tygodniowo.