Darth2vids

Co prawda Polska zgodzila sie przyjac 7 000 uchodzcow ale to nie oznacza ze trzeba to robic co roku. Polska i inne kraje czlonkowskie wstepujac do unii nie godzily sie na "cokolwiek Unia powie, zrobimy" i nie mozna szantazowac innych panstw dlatego ze ktos placi najwiecej. Takie praktyki tworza dyktature i utwierdzaja spoleczenstwo w przekonaniu ze rozwiń