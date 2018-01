Choinka z Placu Weneckiego w Rzymie, która uschła zaraz po ustawieniu, nie może zaznać spokoju - tak środowa prasa podsumowuje kolejne zamieszanie wokół drzewka. Gdy zaczęto rozbierać choinkę z dekoracji, władze kazały znów je nałożyć.

Choinka z centrum Wiecznego Miasta, nazywana "łysym drapakiem" stała się, jak się zauważa, niekwestionowaną "bohaterką" tegorocznych obchodów Świąt. Wywoływała skrajne emocje: od oburzenia jej stanem i wydatkami z kasy miejskiej w wysokości prawie 50 tysięcy euro na jej transport po politowanie i zachwyt.



Na plac od 8 grudnia przychodziły tłumy ludzi, by zrobić zdjęcie rzadkich suchych gałęzi bez igieł. Zawieszono na nich setki liścików od rzymian i turystów.

"Międzynarodowa gwiazda"

Łysy drapak czy dzieło sztuki? Chcą ocalić rzymską "smutną choinkę" Były kpiny z jej opadających igieł i gołych gałęzi, ale rzymska choinka zdobyła... zobacz więcej » We wtorek robotnicy przystąpili do rozbierania choinki. Zdjęli z niej kilkaset bombek oraz wielką świecącą gwiazdę z czubka. Po kilku godzinach władze Rzymu wydały polecenie, by natychmiast wstrzymać demontaż dekoracji i ponownie ozdobić świerk, bo ma jeszcze zostać na placu. W ciągu następnych godzin powróciły bombki, lampki i gwiazda.



Emocje i spekulacje wywoływało także to, co będzie z choinką, która, jak przyznał zarząd miasta, stała się jedną z największych atrakcji włoskiej stolicy ostatnich tygodni i "międzynarodową gwiazdą".



Burmistrz Virginia Raggi ogłosiła, że drzewko zostanie pocięte i w takiej postaci odtransportowane do Val di Fiemme w Trydencie, skąd je przywieziono. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez władze Rzymu i regionu na północy Włoch z drewna zbudowany zostanie domek, który będzie ustawiony w parku. Matki będą mogły w nim karmić dzieci. Będzie tam też miejsce na zabawę.