We Włoszech rozpoczęła się burzliwa debata przedwyborcza o problemach ze śmieciami. Na celowniku znalazła się Virginia Raggi, burmistrz stolicy i czołowa polityk populistycznej partii Ruch Pięciu Gwiazd. Punktem wyjścia stało się amatorskie nagranie, przedstawiające świnię buszującą w śmieciach na ulicach Wiecznego Miasta. Problemy zaczęły się już w 2013 roku po tym, jak na peryferiach miasta zamknięto wielkie wysypisko Malagrotta. Miała je zastąpić spalarnia, która jednak ostatecznie nie powstała. Wybory parlamentarne we Włoszech odbędą się 4 marca tego roku i pomysły na to, jak rozwiązać problem śmieci, stały się częścią kampanii politycznej.