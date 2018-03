Richard Branson poszukuje chętnego do pracy na wyspie Necker na Karaibach. Wybrana osoba będzie pełniła rolę osobistego asystenta miliardera i pracownika administracyjnego w jednym.

Necker to niewielka wyspa położona w sercu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, będąca w całości własnością Richarda Bransona, miliardera, brytyjskiego przedsiębiorcy, twórcy firmy Virgin. W przeszłości wypoczywali tam między innymi Barack Obama, Kate Winslet czy Mariah Carey.

Nic więc dziwnego, że ogłoszenie zamieszczone w popularnym serwisie rekrutacyjnym cieszy się dużym zainteresowaniem. Wyświetlono je bowiem już ponad 30 tysięcy razy.

Kto poszukiwany

Poza możliwością korzystania z uroków rajskiej wyspy, na miejscu na nowego pracownika czekają liczne obowiązki.

Chodzi m.in. o prowadzenie pamiętnika miliardera, zarządzanie pocztą elektroniczną, ogólną korespondencją, kalendarzem. Nowy pracownik będzie się zajmował ponadto archiwizacją i obsługą rezerwacji podróży. Dlatego, jak podkreślono, mimo słońca, praca nie jest dla wszystkich.

Jak czytamy w ogłoszeniu na LinkedIn, poszukiwana jest osoba z "fantastycznymi umiejętnościami administracyjnymi i organizacyjnymi, a także z doświadczeniem w obłożonym pracą biurze". Zaznaczono jednak, że ważna jest także osobowość. "Kandydat powinien być zmotywowany, otwarty, entuzjastycznie nastawiony, a ponadto powinien umieć zachować dyskrecję" - dodano.

Wszystko, co trzeba zrobić, to wysłać e-maila z CV oraz filmikiem trwającym do dwóch minut. Kandydat powinien w nim wskazać powody ubiegania się o tę pracę, interesujące fakty o sobie oraz unikalne umiejętności i doświadczenie.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2018 roku. W ogłoszeniu nie ma informacji o wynagrodzeniu.