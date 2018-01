Naukowcy uniwersytetu w Wenecji przygotowali raport na temat oszustw podatkowych Włochów. Z dokumentu wynika, że Włosi ukrywają przed fiskusem nawet 132 miliardy euro.

Raport został opublikowany na stronie internetowej włoskiego Senatu. Naukowcy z Wenecji policzyli, że w sumie łączna wartość oszustw podatkowych we Włoszech mieści się w przedziale od 124 do 132 mld euro. Według ekspertów co czwarty Włoch ukrywa część dochodów z pracy na własny rachunek oraz z działalności firmy. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mają rocznie ponad 60 tysięcy euro dochodu. Nowa propozycja Brukseli w sprawie VAT. "Lista wyjątków absurdalna i przestarzała" Komisja Europejska przedstawiła w czwartek projekt zmiany przepisów dotyczących... zobacz więcej »

Włosi ukrywają majątek

Z raportu wynika, że 44 proc. Włochów zataja wpływy z najmu nieruchomości. Ukrywana w ten sposób suma to 14,7 mld euro rocznie. Wśród pracowników najemnych wskaźnik oszustw podatkowych wynosi 3,5 proc., a oszustwa szacowane są w sumie na 2,6 mld euro.

W analizie podkreślono, że kto w deklaracji podatkowej wskazuje dochód w wysokości 20-26 tys. euro, ukrywa przed fiskusem około 13 tys. euro. Ale już podatnicy deklarujący dochód ponad 75 tys. euro rocznie, faktycznie uzyskują ponad 100 tys. euro.

Dużo mniej w państwowej kasie

Uchylanie się od płacenia podatków to ponad 38 mld euro rocznie mniej w państwowej kasie. To kwota wyższa niż wskazywano we wcześniejszych analizach.