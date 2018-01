Prezydent Andrzej Duda jest w Szwajcarii, gdzie bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Będzie uczestniczył w debatach na temat Europy Środkowej oraz Bliskiego Wschodu; spotka się m.in. z prezesem Google'a i królem Jordanii. W szczycie uczestniczy też premier Mateusz Morawiecki.

48. już Forum w Davos potrwa do 26 stycznia. Oprócz prezydenta Dudy bierze w nim udział premier Mateusz Morawiecki.

Plany prezydenta

We wtorek wieczorem prezydent będzie uczestniczyć w obiedzie z udziałem głów państw oraz szefów najważniejszych światowych instytucji gospodarczych i finansowych. - To będzie pierwsza okazja do tego, żeby podjąć rozmowy nieformalne, bo Davos to przede wszystkim są kuluary i rozmowy osobiste liderów - powiedział Polskiej Agencji Prasowej szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.



W środę prezydent weźmie udział w spotkaniu poświęconym problemom infrastruktury i rozwoju miast (Governors Policy Meeting for Infrastructure and Urban Development). Tego dnia Duda będzie też uczestniczyć w nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki (Informal Gathering of World Economic Leaders, IGWEL) dotyczącym Bliskiego Wschodu.



Następnie zaplanowano spotkanie prezydenta z polskimi mediami, po którym Duda weźmie udział w rozmowach z liderami światowego biznesu.



Na czwartek zaplanowano spotkania polskiego prezydenta z prezydentem Serbii Aleksandarem Vuciciem, a także z królem Jordanii Abdullahem II.



Po południu Duda ponownie weźmie udział nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki (IGWEL), zatytułowanym "Tworzenie wspólnej przyszłości w podzielonym świecie". Następnie będzie rozmawiał z założycielem Światowego Forum Ekonomicznego Klausem Schwabem.



W piątek prezydent zabierze głos w panelu zatytułowanym: "Europa Środkowa i Wschodnia: nowy program dla kontynentu". W dyskusji będą brać udział także prezydenci Litwy Dalia Grybauskaite i Ukrainy Petro Poroszenko oraz komisarz UE ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn.

Szczerski poinformował, że prezydent podczas pobytu w Davos weźmie też udział w zamkniętym spotkaniu z prezesem Google'a Sundarem Pichai, na którym będzie grupa osób zajmujących się nowoczesnymi technologiami.



Duda będzie też honorowym gościem imprezy organizowanej przez bank Pekao S.A. Według Szczerskiego jest tradycją, że prezydenci podczas pobytu w Davos osobiście wspierają polskie firmy, które uczestniczą w Forum.



- Prezydent chce wesprzeć polski bank, bank Pekao S.A. w jego działaniach gospodarczych, dlatego weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez bank dla inwestorów obecnych i potencjalnych. To spotkanie ma promować Polskę jako miejsce dla inwestycji i partnerstwa gospodarczego - powiedział szef gabinetu prezydenta.



Duda będzie też rozmawiał z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, którym jest prezydent Gwinei Alpha Conde.

Z kolei szef polskiego rządu w środę spotka się m.in. z sekretarzem USA do spraw energii Rickiem Perrym, prezesem Google'a Sundarem Pichaim, dyrektorem generalnym Boston Consulting Group Richem Lesserem oraz prezesem Grupy ArcelorMittal Lakshmi Mittalem.

Na czwartek zaplanowano spotkanie Mateusza Morawieckiego m.in. z premierami: Królestwa Norwegii Erną Solberg, Królestwa Danii Larsem Lokke Rasmussenem oraz Holandii Markiem Rutte.

Podczas wizyty w Davos Morawiecki weźmie udział w nieformalnym spotkaniu liderów gospodarczych świata zatytułowanym "Okno możliwości dla Europy", a także w panelu zatytułowanym "Europa między wizją a dylematami".

Ostrzeżenie

Forum w Davos rozpoczęło wystąpienie premiera Indii Narendry Modiego, który ostrzegł przed załamaniem globalizacji.

- Protekcjonizm zyskuje na popularności, a globalizacja jest zagrożona, rządy budują handlowe bariery między poszczególnymi krajami i jest to "zjawisko niepokojące” - powiedział Modi, któremu w podróży do szwajcarskiego kurortu towarzyszy duża delegacja polityków i przedsiębiorców. To pierwszy od 21 lat szef rządu Indii, który bierze udział w szczycie w Davos.



AP zwraca uwagę, że Modi wygłosił swe wystąpienie po ogłoszeniu przez amerykańską administrację, że prezydent Donald Trump zatwierdził nałożenie taryf celnych na pewne towary, jak elementy energetycznych instalacji słonecznych i pralki.



Modi nie wymienił Trumpa w swym przemówieniu, ale powiedział, że rozwiązaniem "tej niepokojącej sytuacji (...) nie jest izolacja".



Modi nie wymienił Trumpa w swym przemówieniu, ale powiedział, że rozwiązaniem "tej niepokojącej sytuacji (...) nie jest izolacja".

Premier zacytował słowa Gandhiego: - Nie chcę, aby okna mego domu były zamknięte na wszystkie strony świata.



AP zauważa, że Modi kontynuuje niejako wątek, jaki otworzył podczas zeszłorocznego szczytu prezydent Chin Xi Jinping, który bronił wolnego handlu i otwartej gospodarki.

W Davos

Na rozpoczęcie tegorocznego Forum jego organizatorzy przyznali tradycyjną Kryształową Nagrodę za działalność humanitarną oraz na rzecz praw człowieka trojgu artystów: aktorce Cate Blanchett, brytyjskiemu piosenkarzowi Eltonowi Johnowi i gwieździe Bollywood Shahowi Rukh Khanowi, który walczy o prawa kobiet i dzieci w Indiach.



Blanchett jest od wiosny 2016 roku ambasadorem dobrej woli oenzetowskiej agencji do spraw uchodźców UNHCR. Elton John działa na rzecz walki z AIDS.



Szczyt w Davos to doroczne spotkanie światowych przywódców politycznych, szefów najważniejszych międzynarodowych instytucji gospodarczych i finansowych, ekonomistów, politologów, bankierów, prezesów koncernów, szefów organizacji pozarządowych i znanych osobistości. W tym roku uwaga zebranych skupi się na prezydencie USA Donaldzie Trumpie, który ma pojawić się w Davos w piątek.

Nierówności

Przed rozpoczęciem szczytu w Davos grupa Oxfam International ogłosiła, że chce, aby w samym sercu tegorocznej debaty znalazła się kwestia nierówności społecznych i nadmiernego bogacenia się jednego, najbogatszego procenta ludzkości.



W swym raporcie pod tytułem "Nagradzaj pracę, nie bogactwo" Oxfam podał, że prezes jednej z pięciu największych firm modowych przez cztery dni pracy zarabia tyle, ile pracownik szwalni w Bangladeszu zarobi przez całe życie.



Raport głosi, że 82 proc. bogactw wypracowanych z ubiegłym roku trafiło do rąk jednego procenta najbogatszych, podczas gdy uboższa połowa mieszkańców świata nie odnotowała żadnego przyrostu przychodów.



Majątki miliarderów - podaje Oxfam - rosną stabilnie o około 13 proc. rocznie od 2010 roku, czyli sześciokrotnie szybciej niż zarobki zwykłych pracowników. Ponadto rośnie imponująco liczba ludzi superbogatych; w roku 2017 co dwa dni przybywał jeden miliarder.

Prognozy

Przed kolejnym światowym szczytem przywódców w Davos opublikowano doroczny raport na temat prognoz na 2018 rok. Wbrew poprawie koniunktury gospodarczej wskazano na rosnące poczucie globalnego zagrożenia w kwestii środowiska, wojen i cyberataków.

Czytaj więcej na temat publikacji "Global Risk Report 2018" Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).