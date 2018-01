Prezydent Andrzej Duda, który uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, rozmawiał w środę z szefami kilku globalnych firm, m.in. Googla, Vodafone i Credit Suisse. Jak podkreślał prezydent w rozmowie z dziennikarzami, inwestorzy są zadowoleni z możliwości inwestowania w Polsce, a Google rozważa otwarcie kolejnego centrum w naszym kraju.

W trakcie Światowego Forum Ekonomicznego prezydent Andrzej Duda rozmawiał z szefami kilku globalnych firm: prezesem Googla Sundarem Pichai, szefem Vodafone Group Vittorio Colao, z Julią Jaekel z Komitetu Zarządzającego Grupy Bertelsmann, z szefem Orange Stephanem Richardem oraz dyrektorem generalnym Credit Suisse Tidjanem Thiamem.

Rozwój Google

- Miałem bardzo ciekawą rozmowę z prezesem Googla. Powiedział, że ocenia Polskę bardzo dobrze, że ceni polskich specjalistów, polskich informatyków, młodych ludzi z Polski, którzy są bardzo dobrze przygotowani - stwierdził prezydent.

Jak dodał, firma wysyła ich do swoich placówek na całym świecie.



- Powiedział mi też (Sundar Pichai - red), co mnie najbardziej ucieszyło, że Google planuje rozwijać działalność w naszym kraju i że być może stworzy inne placówki, nie tylko ten oddział warszawski - mówił Andrzej Duda.



Dopytywany przez dziennikarzy zaznaczył "nie padła żadna perspektywa czasowa".

W związku z tym - dodał - "jest duży optymizm i bardzo się cieszę z tego, że przyłożyliśmy tak dużą wagę jako władze państwowe - ja jako prezydent, pan premier Mateusz Morawiecki - do tego, żeby tutaj być, żeby tu promować Polskę, żeby rozmawiać o Polsce".

Obecność w Polsce

Już wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się Szczerski, który mówił, że rozmowy z przedstawicielami biznesu dotyczyły planów biznesowych i potencjalnych inwestycji tych firm w Polsce. - Istnieje zainteresowanie ze strony tych podmiotów obecnością biznesową w Polsce - zaznaczył Szczerski.



Szef gabinetu prezydenta dodał, że Andrzej Duda rozmawiał także z prezesem Massachusetts Institute of Technology Leo Rafaelem Reifem, a także odbył dłuższą rozmowę z Arthurem Ochs Sulzbergerem Jr, amerykańskim dziennikarzem i wydawcą dziennika "The New York Times", przewodniczącym "The New York Times Company".

- Dyskutowaliśmy o rozwoju nowoczesnych technologii, mówiliśmy o tym, jakie są wyzwania, we współczesnym świecie, bardzo wiele na temat innowacji i rozwoju gospodarczego, jak stymulować ten rozwój - opowiadał prezydent Duda dziennikarzom.

Rozwój infrastruktury

Wcześniej w środę prezydent uczestniczył w panelu dotyczącym rozwoju infrastruktury w UE i współpracy z Chinami w tym obszarze. Tego dnia Duda bierze też udział w nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki dotyczącym Bliskiego Wschodu.

- Wielokrotnie słyszałem o świetnej sytuacji gospodarczej, o świetnie rozwijającej się Polsce, nasza gospodarka jest w doskonałej kondycji i mówili to najwięksi przedstawiciele światowego biznesu. Jest duży optymizm, dlatego bardzo się cieszę, że przyłożyliśmy tak dużą wagę, jako władza państwowa, ja jako prezydent, pan premier Mateusz Morawiecki do tego, żeby tutaj być, promować Polskę, żeby rozmawiać o Polsce- mówił dziennikarzom po spotkaniu prezydent Andrzej Duda.



Jak zaznaczył, "najpierw rozmawialiśmy o inwestycjach, współpracy z Chinami, o realizacji koncepcji jednego Szlaku, ja mówiłem też o projektach związanych z Trójmorzem. Dyskusja była ciekawa".

- Mowa była też o partnerstwie publiczno- prywatnym, o realizacji w ten sposób projektów infrastrukturalnych - mówił w środę.

Promocja

Prezydent przedstawił, co jest dla niego najistotniejsze w szczycie w Davos. - To jest dla mnie najważniejsze, żeby promować polskie firmy, polski rozwój, jak kraj, który mile wita inwestorów, który stwarza dobre warunki do inwestowania i przede wszystkim dobrze się rozwija - podkreślał Duda.

Prezydent Andrzej Duda był pytany przez dziennikarzy na temat publikacji amerykańskiego dziennik "The Wall Street Journal", która ukazała się na chwilę przed rozpoczęciem szczytu w Davos, a która opowiada o konflikcie pomiędzy przedstawicielami obecnej władzy a byłym prezydentem Lechem Wałęsą.



Jak zapewniał Andrzej Duda, "pytania na ten temat nie padały". W jego ocenie, "atmosfera w Davos nie idzie w parze z takimi publikacjami" - Inwestorzy są zadowoleni, chwalą możliwości inwestycyjne, chwalą rozwój gospodarczy, chwalą to, w jaki sposób polska się rozwija i mówią, że jesteśmy na najlepszej drodze do sukcesu.

Szczyt w Davos

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się w dniach 23-26 stycznia. Wśród uczestników tego dorocznego spotkania światowych liderów politycznych, szefów najważniejszych międzynarodowych instytucji gospodarczych i finansowych, ekonomistów, politologów, bankierów, prezesów koncernów, szefów organizacji pozarządowych i znanych osobistości, są prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Oczekiwany jest tam też prezydent USA Donald Trump, któremu ma towarzyszyć sekretarz stanu Rex Tillerson.