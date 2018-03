Staramy się pogłębić naszą współpracę w zakresie transportu gazu i ropy naftowej; Polska uniezależnia się po raz pierwszy od bardzo dawna od Gazpromu - oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierami Litwy, Łotwy i Estonii w Wilnie.

Morawiecki podkreślił - na wspólnej konferencji prasowej z szefami rządów krajów bałtyckich - że nasze kraje "starają się pogłębić współpracę" w zakresie transportu gazu i ropy naftowej.



Poinformował, że wśród tematów rozmów pojawiła się także kwestia Nord Stream 2. Wszyscy premierzy - jak relacjonował szef polskiego rządu - stwierdzili, że jest to "bardzo niebezpieczny projekt dla bezpieczeństwa tej części Europy".



- Polska uniezależnia się po raz pierwszy od bardzo dawna od Gazpromu, nie tylko zbudowaliśmy nasz terminal LNG w Świnoujściu (...); zamierzamy poszerzyć jego moce przerobowe, moce przeładunkowe - oświadczył premier. - Ale również jesteśmy w procesie negocjacji i dyskusji z Danią i Norwegią - dodał.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1,2 tys. km długości dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Moc przesyłowa tego gazociągu to 55 mld m sześc. surowca rocznie.

Inwestycja ma być gotowa do końca 2019 r., gdyż po tym roku Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.



Morawiecki dodał też, że państwa bałtyckie chcą również dążyć do dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej.

Energetyka i transport

- Cieszę się, że udało nam się osiągnąć wiele przełomów w wielu obszarach, np. synchronizacji systemów elektroenergetycznych, bałtyckiego rynku gazu i połączenia z rynkiem polskim, czy wreszcie połączeń transportowych. Mówimy tu i o transporcie drogowym i o transporcie kolejowym - powiedział premier Litwy Saulius Skvernelis na wspólnej konferencji z premierami Polski, Łotwy i Estonii.



Jak mówił, podczas spotkania premierów omawiana była współpraca pomiędzy Polską a krajami bałtyckimi. - Mówimy przede wszystkim o projektach infrastrukturalnych, (...) a także o współpracy w ramach Unii Europejskiej, o bezpieczeństwie oraz o Partnerstwie Wschodnim - dodał szef litewskiego rządu.

Umowy z Litwą

Wcześniej Morawiecki wziął udział w ceremonii podpisania memorandum o porozumieniu między polskim ministerstwem energii i jego litewskim odpowiednikiem. Ze strony polskiej memorandum podpisał szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski.

Premier wziął też udział w ceremonii podpisania memorandum o współpracy portów i uruchomieniu połączenia promowego Szczecin-Kłajpeda. Z polskiej strony podpisał je prezes Morskich Portów Szczecin-Świnoujście Dariusz Słaboszewski.

Obie umowy - jak mówił Morawiecki - bardzo szybko wejdą w życie.

- W odniesieniu do interkonektora (połączenia - red.) gazowego, w drugiej połowie 2019 roku jest szansa, żeby bardzo wyraźnie osiągnąć progres - oświadczył Morawiecki. - Polska bardzo istotnie przysługuje się, wspiera synchronizację elektroenergetyczną, ale również dywersyfikację dostaw gazu dla Litwy. Jest to dla nas projekt bardzo ważny - dodał.

Premier przypomniał, że podczas jego poprzedniej wizyty w Wilnie LitPol Link zawarł umowę dotyczącą obustronnej możliwości handlu energią elektryczną pomiędzy Polską a Litwą. - Wszystko to są kroki, które zwiększają bezpieczeństwo w absolutnie kluczowym sektorze gospodarki narodowej, naszej polskiej, litewskiej i krajów bałtyckich - zaznaczył Morawiecki.

P rzyszłość unijnego budżetu

Tematem piątkowej rozmowy premiera Morawieckiego z szefami rządów: Litwy Sauliusem Skvernelisem, Łotwy Marisem Kuczinskisem i Estonii Jurim Ratasem były także kwestie unijne: rynek wewnętrzny, przyszłość unijnego budżetu po 2021 r., migracje, a także unijne regulacje dotyczące transportu.



- Bardzo się cieszę, że praktycznie mówiliśmy jednym głosem (...) zarówno w kontekście odłączenia się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zmniejszenia budżetu. Tutaj też optujemy za zwiększeniem budżetu, również ze środków własnych, jeżeli będzie taka konieczność po naszej stronie - powiedział szef polskiego rządu na konferencji prasowej.



Podkreślił, że "dziura" w budżecie UE, będąca następstwem brexitu, powinna zostać zasypana. - Podkreślaliśmy też wagę polityk takich jak Wspólna Polityka Rolna, wspólna polityka w zakresie funduszy regionalnych, funduszy strukturalnych, infrastrukturalnych. Jest bardzo ważne, by kontynuować naszą współpracę w tym zakresie - zaznaczył Morawiecki.