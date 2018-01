Wprowadzone w 2012 roku przez Portugalię "złote wizy" dla obywateli państw spoza Unii Europejskiej pozwoliły zasilić miejscową gospodarkę kwotą co najmniej 3 miliardów euro. Najwięcej środków napłynęło dotychczas z Chin.

Jak poinformowały w czwartek władze Urzędu ds. Obcokrajowców i Granic (SEF) w Lizbonie, w latach 2012-2017 Portugalia wyemitowała łącznie 5553 "złotych wiz" dla inwestorów spoza Unii. Prawo do korzystania z nich rozszerzono automatycznie o 9315 członków ich rodzin.



Portugalska "złota wiza" dotychczas najczęściej trafiała w ręce przedsiębiorców z Chińskiej Republiki Ludowej. Od 2012 do 2017 r. wydano ją 3588 inwestorom z Chin.



Wśród Chińczyków, którzy otrzymali prawo do stałego pobytu na podstawie specjalnej wizy, jest wielu przedsiębiorców pochodzących z Hongkongu i Makau. Nie brakuje też osób powiązanych z rządzącą krajem Komunistyczną Partią Chin.

Przyjeżdżają z Rosji

Biorąc pod uwagę państwa Europy najwięcej "złotych wiz" Lizbona wydała obywatelom Rosji. Dotychczas prawo do zamieszkania na stałe w Portugalii i swobodnego przemieszczania się po państwach strefy Schengen zyskało na podstawie tego dokumentu 105 rosyjskich przedsiębiorców. Przywileje objęły też członków ich rodzin.



Z szacunków SEF wynika, że około 94 proc. "złotych wiz" wyemitowanych zostało w efekcie nabycia przez wnioskujących nieruchomości. Z tego tytułu do portugalskiej gospodarki napłynęły ponad 3 mld euro.



Przedsiębiorcy z branży nieruchomości wskazują jednak, że wydawanie "złotych wiz" oprócz pociągnięcia za sobą znaczących wpływów dla portugalskiej gospodarki doprowadziło również do pewnych niekorzystnych zjawisk na rynku, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich.



- W niektórych częściach miast, które upodobali sobie zagraniczni inwestorzy, ceny mieszkań zostały wyśrubowane przez spekulantów do rekordowego poziomu. Kosztują dwa, trzy razy więcej niż wynosi ich realna wartość. Poza tym w stolicy postępuje drastyczny wzrost cen. Tylko w ciągu ostatniego roku nieruchomości podrożały średnio o 30 proc. wobec ub.r. - powiedział Polskiej Agencji Prasowej właściciel spółki wynajmującej domy w środkowej Portugalii Abel Monteiro.

"Złote wizy"

"Złote wizy" wprowadzono w Portugalii pod koniec 2012 r. Warunkiem ich otrzymania jest zainwestowanie w tym kraju 1 mln euro, nabycie nieruchomości za co najmniej 500 tys. euro lub stworzenie 30 miejsc pracy.

W 2016 r. przywilej ten poszerzono też o osoby, które nabyły i wyremontowały za co najmniej 350 tys. euro ponad 30-letnią nieruchomość usytuowaną na terenie miejskim.