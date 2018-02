Unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger powiedział w piątek niemieckiemu dziennikowi "Bild", że oczekiwałby od Niemiec wpłaty co najmniej 3-3,5 mld euro więcej w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE.

- Przed Europą stoją nowe zadania, np. ochrona granic zewnętrznych czy walka z terroryzmem. Na to UE potrzebuje też więcej pieniędzy. Dzięki dodatkowej kwocie przynajmniej 3-3,5 mld euro od Niemiec moglibyśmy zapełnić lukę pozostawioną przez Brexit i sfinansować dodatkowe zadania. Na głowę byłoby to ok. 10 eurocentów dziennie więcej niż teraz - powiedział Oettinger w krótkim wywiadzie dla "Bilda". Jerzy Kwieciński o powiązaniu polityki spójności z praworządnością. "Podstawy są wątłe" Podstawy prawne powiązania polityki spójności z praworządnością są bardzo wątłe... zobacz więcej »

Nowy budżet

Oettinger ma przedstawić projekt nowego wieloletniego budżetu dla UE na kolejne lata na początku maja.



W środę Komisja Europejska zaprezentowała dokument przedstawiający różne warianty budżetu UE, który ma umożliwić realizację priorytetów po 2020 roku. Według niej dokument miałby być podstawą do dyskusji na nieformalnym szczycie unijnej "27" w przyszłym tygodniu.

Wspólna kasa

KE chce m.in., by szefowie państw i rządów dokładnie przeanalizowali, jakie działania finansowane ze wspólnej kasy mają być realizowane na poziomie UE. Na przykład zapewnienie lepszej ochrony granic zewnętrznych UE według wyliczeń KE kosztowałoby 20-25 mld euro w ciągu siedmiu lat, a nawet do 150 mld euro, jeśli UE miałaby mieć w pełni rozwinięty system zarządzania granicami.