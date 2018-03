Po zaskakującym przejęciu udziałów w koncernie Daimler przez chińską spółkę samochodową Geely niemiecki rząd chce zastanowić się nad zmianami w przepisach o meldowaniu transakcji w obrocie papierami wartościowymi - poinformowała agencja dpa.

Według niej mówi o tym przedstawiony w środę komisji gospodarki Bundestagu raport ministerstwa gospodarki. "Na tle aktualnej sprawy (Daimlera) rząd federalny sprawdzi, czy obowiązujące reguły zapewniają odpowiedni poziom przejrzystości, czy też konieczne są dalej idące wytyczne" - głosi raport.

Największy udziałowiec

Li Shufu, założyciel i główny właściciel Geely, ujawnił w piątek, że jego spółka nabyła łącznie 9,7 proc. akcji Daimlera i w ten sposób stała się największym udziałowcem cechującego się rozdrobnionym akcjonariatem koncernu.

Jak podała agencja Bloomberg, zapłata wyniosła blisko 7,5 mld euro. Przedmiotem zakupów były nie tylko akcje, lecz także opcje na nie, co zwolniło początkowo Geely z obowiązku zgłoszenia transakcji, jaki istnieje w przypadku przejęcia co najmniej 3 proc. akcji danej spółki.



Powołując się na koła finansowe dziennik "Handelsblatt" podał, że pierwszy zakupiony przez Geely pakiet akcji i opcji wynosił nieco mniej niż 5 proc., co jest granicą, od której należy zgłaszać nabycie takich mieszanych walorów niemieckiemu nadzorowi finansowemu. Li Shufu uczynił to dopiero po zwiększeniu w piątek swego udziału do 9,7 proc.

Kulisy nabycia akcji