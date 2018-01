Przed rozpoczęciem rozmów sondażowych o utworzeniu koalicyjnego rządu Niemiec bawarska CSU domaga się zaostrzenia polityki migracyjnej, w tym obniżenia świadczeń dla migrantów ubiegających się o azyl.

"Chcemy obniżyć świadczenia socjalne dla kandydatów do azylu, aby Niemcy przestały być magnesem dla uchodźców z całego świata" - powiedział we wtorek szef zespołu parlamentarnego CSU Alexander Dobrindt w wywiadzie dla wydawanej w Monachium gazety "Muenchner Merkur".

Ostre ograniczenia

CSU chce wydłużyć z 15 do 36 miesięcy okres, w którym osoby oczekujące na rozpatrzenie ich wniosku o azyl otrzymują jedynie podstawowe świadczenie w wysokości 409 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów za mieszkanie i ogrzewanie. Dopiero po upływie tego czasu kandydaci do azylu nabywaliby prawa do większej pomocy socjalnej.



Plany CSU przewidują ponadto drastyczne ograniczenie świadczeń dla migrantów, których wnioski o azyl zostały odrzucone oraz zastąpienie świadczeń pieniężnych świadczeniami rzeczowymi.



Przyznanie azylu bądź czasowej ochrony ma być uzależnione od jednoznacznego potwierdzenia tożsamości. - Wpuszczając do Niemiec ludzi musimy być pewni, kim oni są - wyjaśnił Dobrindt. Opowiedział się za medycznymi badaniami młodych migrantów w celu stwierdzenia ich rzeczywistego wieku oraz za kontrolą zawartości ich telefonów komórkowych.

Posłowie CSU zamierzają przyjąć program zaostrzenia przepisów azylowych na rozpoczynającym się w najbliższy czwartek posiedzeniu w klasztorze Seeon.

Negocjacje

Bawarska Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) jest - oprócz CDU i SPD - jedną z trzech partii, które rozpoczną w niedzielę rozmowy o utworzeniu nowego rządu Angeli Merkel.



Problematyka migracyjna należy do najbardziej kontrowersyjnych tematów tych negocjacji. SPD domaga się zniesienia ograniczeń w polityce łączenia rodzin dla uchodźców z Syrii, którym przyznano w Niemczech jedynie czasową ochronę. CSU i CDU są zdecydowanie przeciwne takiej liberalizacji przepisów.



Wyraźne różnice zdań dzielą chadeków i socjaldemokratów także w kwestiach dotyczących polityki obronnej i integracji europejskiej.