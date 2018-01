Zdecydowana większość, bo aż 82 procent majątku wygenerowanego w 2017 roku trafiło do 1 procenta najbogatszych ludzi - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu międzynarodowej organizacji humanitarnej Oxfam. Najbiedniejsza połowa ludzkości nie otrzymała nic.

Dokument ukazuje, że w 2017 r. 3,7 mld ludzi nie powiększyło swojego majątku.

Coraz bogatsi

W dorocznym raporcie Oxfamu zatytułowanym "Nagradzać pracę, nie bogactwo" poinformowano też, że między marcem 2016 r. a marcem 2017 r. liczba miliarderów na świecie rosła o 1 osobę co drugi dzień. Podkreślono, że w USA trzy najbogatsze osoby posiadają majątek równy bogactwu biedniejszej połowy obywateli.



Od 2010 r. - informuje organizacja - majątek "elity ekonomicznej" rośnie średnio o 13 proc. rocznie.



Organizacja Oxfam, zajmująca się m.in. pomocą w krajach rozwijających się, wezwała przywódców na dzień przed rozpoczęciem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, by wszyscy pracownicy otrzymywali minimalne płace, by zlikwidowano różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć oraz wprowadzono surowsze przepisy w odpowiedzi na unikanie podatków.

Zyskują nieliczni

Dane z ostatnich lat "pokazują, jak nasze gospodarki nagradzają raczej bogactwo niż ciężką pracę milionów ludzi" - powiedziała telewizji Reutera dyrektor Oxfam International Winnie Byanyima.

- Wykorzystujemy ludzi, którzy wytwarzają nasze ubrania, którzy składają nasze telefony, uprawiają żywność, którą jemy, aby zagwarantować ciągłe dostawy niedrogich produktów, ale też by zwiększać zyski firm i ich bogatych inwestorów - mówiła.



Jej zdaniem to "oszustwa podatkowe" są najważniejszą przyczyną globalnych nierówności. Byanyima wezwała światowych przywódców do wprowadzania przepisów uderzających w raje podatkowe i do przeznaczania pieniędzy na edukację, opiekę zdrowotną i pracę dla młodych ludzi.

Władza sprzyja bogatym

Dyrektor Oxfam w szczególności skrytykowała prezydenta USA Donalda Trumpa za utworzenie "gabinetu miliarderów" i wprowadzenie przepisów podatkowych, które jej zdaniem sprzyjają bardzo bogatym, a nie zwykłym Amerykanom.



Według Oxfamu szczególności dotknięte nierównościami są pracujące kobiety, jako że wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni i proponowane im są gorzej płatne i dające mniejszą stabilizację formy pracy. "Na 10 nowych miliarderów, 9 z nich to mężczyźni" - podała organizacja.

Sami mężczyźni

Na liście najbogatszych ludzi świata magazynu "Forbes" w 2017 r. pięć pierwszych miejsc zajmują mężczyźni: współzałożyciel firmy Microsoft Bill Gates, założyciel grupy odzieżowej Inditex (właściciel m.in. marki Zara) Amancio Ortega, inwestor i spekulant giełdowy Warren Buffett, założyciel internetowego sklepu Amazon Jeff Bezos i twórca Facebooka Mark Zuckerberg.



Według szacunków Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) potrzeba jeszcze 217 lat, by kobiety zarabiały tyle, ile mężczyźni.