W Hiszpanii i Portugalii wystawionych jest na sprzedaż kilkadziesiąt całych wiosek. Ich nabyciem zainteresowani są często zagraniczni urlopowicze. Takich wsi i chętnych do ich zakupu jest coraz więcej.

Pochodzący z hiszpańsko-portugalskiego pogranicza Miguel Fonseca, właściciel kilku nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim, przyznaje, że w ostatnich czterech latach wzrasta zarówno liczba wystawianych na sprzedaż wsi, jak też ich potencjalnych nabywców.

Jak powiedział Fonseca, z jednej strony w następstwie kryzysu gospodarczego nasiliło się zjawisko opuszczania prowincji przez mieszkańców Hiszpanii i Portugalii, z drugiej zaś spadły ceny nieruchomości, a także wzrosło zainteresowanie wśród obcokrajowców kupnem domów i gruntów.

Rekordowa liczba turystów

- Półwysep Iberyjski to obecnie jeden z bardzo obleganych kierunków przez urlopowiczów, nie tylko Europejczyków. Hiszpania i Portugalia przejmują bowiem klientów modnych kiedyś krajów turystycznych, takich jak Tunezja, Turcja i Egipt. Z uwagi na destabilizację polityczną oraz terroryzm wyrusza tam coraz mniej osób - powiedział Fonseca.



Ekspert, wynajmujący między innymi domy i grunty w aglomeracji lizbońskiej, w Algarve i Estremadurze, wskazał na szybko rosnące zainteresowanie zakupem nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim wśród obywateli Wielkiej Brytanii.



- Wielu brytyjskich przedsiębiorców boi się o negatywne skutki brexitu dla ich biznesowej działalności na terenie Unii Europejskiej, dlatego już teraz wolą oni przeprowadzić się do Hiszpanii lub Portugalii. Zazwyczaj wybierają turystyczny region Algarve, Andaluzję, Baleary lub Wyspy Kanaryjskie - dodał Fonseca.

Statystyki potwierdzają niespotykane wcześniej zainteresowanie zagranicznych turystów wizytą na Półwyspie Iberyjskim. Pod tym względem rekordowe wyniki zanotowano w ubiegłym roku zarówno w Hiszpanii, jak i w Portugalii. O ile pierwszą odwiedziło prawie 82 mln zagranicznych urlopowiczów, o tyle do drugiej dotarło ponad 21 mln turystów.

Wioski na sprzedaż

Dla wielu urlopowiczów wczasy stanowią okazję do rozpoznania rynku i zakupu nieruchomości. Te coraz częściej oferowane są na wyludniającej się prowincji. Szacuje się, że w Hiszpanii i Portugalii jest już kilkadziesiąt całych wsi wystawionych na sprzedaż.



Przybywa też biur nieruchomości specjalizujących się w oferowaniu opustoszałych miejscowości. Jedną z nich jest operator strony online Aldeasabandonadas.com, gdzie porzuconą wieś z sześcioma gospodarstwami rolnymi można kupić już za 84 tysiące euro. Miejscowość zlokalizowana jest w Galicji w północno-zachodniej części Hiszpanii.



Większa wieś, licząca 75 zabudowań, oferowana jest w okolicach Burgos za 425 tys. euro. Część z wystawionych na sprzedaż domów wymaga całkowitego remontu.



Z kolei w Asturii Manuel Nieto oferuje liczącą 772 hektary wioskę Lindes, którą odziedziczył po swoich przodkach. Nabywca, który zapłaci za nią 2,8 mln euro, wraz z domami przejmie pola, tereny leśne, opustoszały kościół, a także cmentarz.



- Część budynków jest w całkowitej ruinie, ale inwestycja w nie może potencjalnemu nabywcy się opłacić, jeśli rozwinie tu bazę turystyczną - stwierdził.

Wyludnianie prowincji